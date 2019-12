Pioli: “Vivo di emozioni, ecco cosa mi soddisfa del 2019…”

MILANO – Ecco le parole di Stefano Pioli sull’anno che volge al termine, il primo per lui, sulla panchina del Milan: “È il concetto di mettere un’etichetta che non mi piace. Vengo descritto come un tipo più distaccato di quello che sono, sono molto più passionale, vivo di emozioni, di entusiasmo. Ma a volte mi sembra che si confonda l’educazione e il rispetto con la mancanza di personalità, o che per essere un bravo allenatore si debba essere arroganti”. E sulle soddisfazioni concessegli dal 2019: “Come sono stato accolto qui, della disponibilità dei giocatori. Di come mi sento coinvolto. Sono arrivato la settimana della sosta del campionato, c’erano pochissimi giocatori. Quando è stato il momento di debuttare contro il Lecce mi sembrava di essere qui da tanto tempo”.