Pioli: “Paquetà è una mezzala, quindi o fa o deve far fare gol”

MILANO – Queste alcune delle parole del tecnico rossonero Stefano Pioli rilasciate al Corriere della Sera: “A me la società ha chiesto di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi più alti possibili. Non mi ha chiesto per forza la Champions, ma di sfruttare i giocatori a disposizione, consapevole di avere una squadra con qualità”.

Sul ruolo di Paquetà non ho nessun dubbio, è una mezz’ala. Lavora con impegno e generosità, ma deve diventare più determinante: che significa che o fa gol o deve far fare gol”.

Il tecnico ha poi aggiunto sul suo centravanti Piatek: “Se giochi nel Milan e arriva un giocatore di qualità devi essere stimolato e contento: più sono e più si alzano le possibilità di vincere”.