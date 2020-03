Pioli: “Ibrahimovic? Stimolante allenarlo. Cerca ancora la perfezione: è la mentalità che il Milan deve avere”

MILANO – Durante l’intervista odierna, rilasciata a MilanTv, l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato anche della mentalità di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

Mentalità Ibra – “Allenare Zlatan è stimolante per me e per i compagni. Ha una fame di vincere e di lottare ancora, nonostante i grandi traguardi raggiunti, con quella perfezione per cercare di eccellere. Questa è la mentalità che il Milan deve avere. Dobbiamo fare qualcosa di significativo e per farlo dobbiamo lottare tutti i giorni con la mentalità che Ibrahimovic e la squadra stanno mettendo in campo tutti i giorni.”