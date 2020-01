Piatek: l’offerta a titolo definitivo dell’Herta stuzzica il Milan

MILANO – Nelle ultime ore si è fatta avanti per Piatek un’altra pretendente: l’Hertha Berlino. Il club tedesco ha fatto un’offerta per un traasferimento a titolo definitivo, formula che convincerebbe il Milan, ma ancora la cifra offerta è ritenuta troppo bassa. Ci saranno dunque da verificare eventuali rilanci da parte dell’Hertha e la strategia che utilizzerà il Milan per capire se finalizzare o meno la cessione del suo numero 9, che comunque ancora non ha accettato la destinazione.