Piatek alla Fiorentina? Ecco il nuovo obiettivo rossonero della Viola

MILANO – Con l’apertura della finestra di mercato invernale e l’arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, il Milan potrebbe sacrificare Krzysztof Piatek. L’ex giocatore del Genoa in questa stagione si è reso protagonista in negativo e per questo motivo il club di via Aldo Rossi starebbe di cederlo. Sul polacco c’è l’interesse della Fiorentina. Ma secondo le ultime notizie raccolte il presidente Commisso starebbe pensando a un altro giocatore del Milan da regalare al neo tecnico Iachini: Suso. Lo spagnolo, già cercato in estate, è in evidente involuzione con l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe vedere poco il campo, visto che Pioli starebbe pensando di cambiare modulo. Se Boban e Maldini dovessero dunque decidere di cedere l’ex Liverpool la Fiorentina sarebbe pronta a sferrare il colpo.