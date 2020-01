MILANO – Direttamente dal proprio canale Youtube Carlo Pellegatti analizza chi potrebbe essere il sostituto di Piatek. Ecco cosa ha detto: “Se dovesse andare via Piatek il Milan punterebbe su Petagna. Servirebbe un’alternativa fisica a Ibra, e puntare su Andrea Petagna, sarebbe una scelta intelligente perché darebbe un’alternativa a Ibra a livello di caratteristiche, un giocatore fisico come lo svedese. Possibile soluzione in attacco per il mercato di gennaio”.