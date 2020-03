Pellegatti: “Gazidis a Milanello per palrare con Pioli…”

MILANO – Queste le parole di Carlo Pellegatti: “Gazidis doveva arrivare a Milanello per parlare alla squadra e vedere l’allenamento, ma impegni l’hanno trattenuto a Casa Milan ed è arrivato solo al termine della sessione. Ha preso un caffè con Stefano Pioli e hanno parlato innanzitutto del momento difficile che attraversa l’Italia a causa del virus e di come questo si rifletta anche sulla logistica e sugli allenamenti della squadra, che domani si allenerà a San Siro. Poi Gazidis ha chiesto come stiano andando gli allenamenti perché si rende conto della situazione ambientale non facile dopo le parole di Boban, le voci su Rangnick e le supposizioni sul futuro di Paolo Maldini. Stefano Pioli ha rassicurato l’AD, dicendo che la squadra si sta allenando molto bene ed è molto contento della concentrazione e della determinazione.