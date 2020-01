MILANO – Secondo quanto riferito a Sportitalia da Alfredo Pedullá, la Fiorentina non molla Paquetà. Il club viola, letteralmente scatenato sul mercato, dopo aver concluso Duncan e virtualmente completato l’operazione Amrabat, continua a seguire il centrocampista brasiliano. Il Milan preferirebbe un prestito secco per non perdere l’investimento importante dell’inverno scorso e provare a rivalutare il centrocampista nella prossima stagione.