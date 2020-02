Paventi: “Handanovic ha ottime possibilità di giocare il derby”

MILANO – In casa Inter tiene banco l’infortunio di Samir Handanovic in vista del Derby di domenica. Il portiere potrebbe recuperare a differenza di Stefano Sensi che sarà indisponibile. Ancora da capire se Victor Moses e Christian Eriksen partiranno dal primo minuto. Ecco le parole del giornalista di Sky Sport Andrea Paventi: “Sensi sarà valutato domani come Handanovic, il centrocampista ha un risentimento al polpaccio. Capiremo domani se ci sono chance di vederli domenica. Penso il portiere abbia ottime chance di giocare nel derby. Per il resto sono tutti a disposizione, bisogna capire se Conte deciderà di rilanciare D’Ambrosio o Candreva al posto di Moses. Young dovrebbe giocare, da capire se giocherà Eriksen o se con il rientro di Brozovic magari potrà essere una carta a partita in corso”.