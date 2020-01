Paquevà o resta? Dubbi e certezze sul futuro del talento brasiliano

MILANO – Lucas Paquetà non sta sicuramente vivendo la miglior stagione della sua carriera: tanta panchina, pochi minuti giocati e nessun gol. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’opzione PSG è ormai da scartare, così come quella del suo possibile ritorno al Flamengo o in qualche altra squadra brasiliana. I rossoneri sperano che possano aprirsi nuove possibilità nei prossimi giorni, ma la fine del mercato è ormai prossima. Forse troppe poche ore per imbastire una trattativa complessa. La soluzione potrebbe trovarsi in un prestito di 6 mesi, che il Milan potrebbe anche decidere di accettare.