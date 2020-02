Paquetà, qualità e sprint: ma ecco da quanto non giocava

MILANO – Giocatore talentuoso, ma dalle capacità ancora inesplose, Lucas Paquetà, subentrato nel secondo tempo di Milan-Hellas Verona, non giocava in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando fu inserito all’85’ da Stefano Pioli contro la Sampdoria. Dal 23 novembre, giorno dell’ultima del brasiliano dal primo minuto, l’ex Flamengo ha collezionato soltanto 76′ in Serie A. Poco per un giocatore che quando entra in campo, lascia intravedere qualità e genio da trequartista puro, ma probabilmente anche lui deve dare qualcosa in più.