Paquetà, adesso o mai più…

MILANO – Adesso o mai più. Due mesi per riconquistare quello che ha perso quasi subito. Due mesi per riprendersi una maglia da titolare e allontanare la possibilità di una cessione. Quella lui voleva tanto a gennaio, quella che oggi vorrebbe evitare.

Paquetà non ha convinto mai in fondo Gattuso, mai Giampaolo, poco Pioli. Ma non per questo vuole andarsene. In questi mesi il brasiliano ha capito che il Milan può essere ancora la società giusta per crescere. Ma anche lui deve dare di più, deve cominciare a fare la differenza. Ci riuscirà? Questo non è detto ma bisogna provarci.

Al di là delle scelte iniziali del tecnico rossonero Lucas avrà la possibilità di mettere un piede in campo più spesso. Il calendario lo aiuta. Si gioca ogni tre giorni, si gioca per vincere, per far punti, per conquistare un posto in Europa. C’è bisogno di tutti. Pioli l’ha già fatto capire, per questo Lucas deve dare il massimo, non deve intristirsi per una panchina, non deve tenere il broncio se non gioca una partita. Quello che lo ha allontanato dal campo.

Il Psg? Leonardo può aspettare, il Benfica anche. Lo scambio con Florentino è un’ipotesi di mercato reale che però Paquetà vorrebbe tranquillamente fare a meno. Il Milan è sempre il Milan…

