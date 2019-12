Pagni: “San Siro? La questione durerà per mesi”

Il braccio di ferro col Comune continuerà per mesi

MILANO – Il giornalista di Repubblica Luca Pagni ha espresso il proprio parere ai microfoni di Radio Sportiva, in merito al progetto pensato per lo stadio San Siro. Le cose continuano a cambiare e i due club, quindi Milan ed Inter devono trovare un accordo col Comune.

Queste sono state le parole di Pagni: “Il braccio di ferro andrà avanti per mesi. Il Comune vuol sapere se c’è un vincolo architettonico e quindi debba essere conservato. Il Ministero ha tempo 4 mesi per esprimersi. Milan e Inter hanno presentato il progetto di un nuovo stadio accanto a San Siro da costruire su area comunale, anche per non dover giocare troppo tempo in un altro stadio. Per il comune la difficoltà è anche economica, anche perché prende 10 milioni l’anno. La trattativa non è semplice, ma penso prevarrà il buon senso. Milan e Inter potrebbero scegliere di costruire il nuovo stadio al di fuori di Milano, in zone vicino alla metropolitana. A quel punto sarebbe una sconfitta politica per il comune, oltre che il costo del mantenimento di San Siro”.