Pagni: “Milan? L’augurio è che alla fine della stagione, qualcuno prenda una decisione…”

MILANO – Luca Pagni sul proprio blog personale, ha espresso la sua opinione in merito alla situazione societaria in casa rossonera: “L’augurio è che alla fine della stagione, qualcuno prenda una decisione. Perché è vero che nella grandi aziende chi comanda, chi ha la maggioranza delle azioni, usi come strategia quelle di mettere i manager l’uno contro l’altro per far emergere il migliore in una sorta di lotta darwinistica. Ma non sarà che al club rossonero si stia esagerando?