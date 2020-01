Padovan: “Ibra vincerà se riporterà il Milan in Europa. Jack nuovo Nocerino”

MILANO – A commentare l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero ci ha pensato, dagli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole: “Avrà vinto se si sarà guadagnato sul campo l’altro anno di contratto che vuole per chiudere nel Milan. Avrà vinto incommensurabilmente se riuscirà a portare questa squadra in Europa League, per la Champions serve un intervento sovrannaturale. Il nuovo Nocerino? Mi auguro Bonaventura, è un giocatore che ho sempre stimato, è stato nel Milan nella buona e nella cattiva sorte, è un giocatore tecnico, con lui Ibra saprà giocare e dialogare bene“.