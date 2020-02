MILANO – Ai microfoni di SportMediaset, Daniele Padelli ha commentato la prima partita da titolare giocata con l’Inter, arrivata contro l’Udinese a causa dell’improvviso infortunio che ha tenuto ai box Samir Handanovic: “Vedremo in settimana come starà, se migliorerà dalla botta che ha preso. Adesso pensiamo partita per partita. Derby? Se ci fosse bisogno mi farò trovare pronto”.