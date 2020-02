MILANO – Alessandro Orlando, ex difensore, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sul derby delle Madonnina: “Per poco meno di un’ora il Milan ha fornito una prestazione superba, sono riusciti a tenere sotto l’Inter. Poi la partita l’ha ribaltata Conte impostando la gara saltando il centrocampo. La squadra di Pioli poi è entrata in difficoltà non riuscendo più a recuperare palla a centrocampo”.