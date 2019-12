Ordine: “Nel ’98 Capello ne prese cinque e fu mandato via”

MILANO – Al programma radiofonico “Tutti Convocati” in diretta Radio 24 è intervenuto il noto giornalista Franco Ordine per commentare la vergognosa sconfitta dei rossoneri per mano dell’Atalanta. Ecco le sue parole: “Mi ricordo altri 5 gol presi in Roma-Milan con Capello nel 98. Fu mandato via Capello, arrivò Zaccheroni d’estate e l’anno successivo vinse lo scudetto. Il Milan di oggi però mi pare diverso“.

