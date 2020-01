MILANO – Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato delle varie tematiche legate al ritorno dello svedese, Zlatan Ibrahimovic, al Milan. Queste alcune delle sue parole: “Chi lo conosce come uomo e come atleta (da Cassano a Capello) non ha mai coltivato dubbi. Zlatan non sarà mai un messia, di sicuro un capo branco, capace di trascinare chi ha la forza e la voglia di seguirlo e di mettere in riga i “lazzaroni” svogliati.