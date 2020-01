Olmo-Milan: ecco da cosa dipende la trattativa

MILANO – Dani Olmo può lasciare subito la Dinamo Zagabria. La conferma è arrivata nelle scorse ore direttamente dal tecnico Nenad Bjelica. Da cosa dipende? Sostanzialmente da una cosa sola: l’uscita di Suso. In giornata ci sono stati contatti con il Siviglia (è un pallino di Monchi) e il Valencia (come anticipatovi), sullo sfondo l’Atletico Madrid. Suso piace anche alla Roma (i giallorossi seguono anche Shaqiri, che però guadagno tanto), una storia che va avanti da tempo e che coinvolgeva Under, ma per ora la situazione è bloccata.