Novellino: “Il Milan è una banda che non riesco a capire”

MILANO – L’allenatore dell’Avellino ed ex giocatore del Milan Walter Alfredo è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare la sconfitta dei rossoneri contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato.

La sconfitta pesante… – “Quando si perde 5-0 con tutto il rispetto per l’Atalanta che gioca un calcio importante, pratico ed essenziale, è tutto esagerato. Il Milan è una banda che non riesco a capire. L’Atalanta è una squadra seria”.

La sosta è utile per rifiatare – “C’è tutto il tempo per rifiatare ma… si criticava Gattuso che invece ha fatto un grandissimo lavoro. Quella maglia è importante, la società non deve vivere di ricordi. Leao fa la giocata ma non corre. Non capisco questi atteggiamenti da superstar. Mi dispiace per Boban e Maldini, ce la stanno mettendo tutta. Ma i calciatori hanno delle responsabilità”.

Chi farà mercato a gennaio? – “Il Milan. Ha bisogno di Ibra. E poi mi aspetto che la Juve dia un po’ di libertà a Sarri”.