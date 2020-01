MILANO – L’ex allenatore del Torino ed ex giocatore del Milan Walter Novellino ha commentato ai microfoni di “TMW Radio” il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole: “E’ un aiuto per tutti i ragazzi, sia dentro che fuori dal campo. Ha carisma, davvero può spostare tanto nel Milan. Farà ancora la differenza. Molti sono scettici sull’età, ma è integro e ha voglia di giocare“.