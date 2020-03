Notizie Serie A – Vicepres. AIC: “Niente sciopero ma vogliamo garanzie”

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Umberto Calcagno, ex calciatore e oggi vicepresidente dell’AIC, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo facendo il punto sull’emergenza Coronavirus e la possibilità di uno sciopero, da parte dei giocatori di Serie A. Ecco le sue parole.

: «Per quel che ci riguarda non ci sono le condizioni per poter garantire la sicurezza ai nostri associati e di conseguenza bisogna ridurre al minimo le attività. Posso aggiungere che non sciopereremo, ma vogliamo delle garanzie, vogliamo sapere se è logico andare avanti in questo contesto. I calciatori devono fare degli spostamenti, entrare e uscire dalle zone rosse, vogliamo delle garanzie. Ovvio che abbiamo paura delle conseguenze di uno stop, ma dobbiamo mettere davanti la salute dei nostri associati».

