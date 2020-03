Notizie Serie A – Vettosi: “Sky potrebbe ridurre i diritti tv”

MILANO – Fabrizio Vettosi, banchiere esperto nell’ambito del calcio e della finanza, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, nel trasmissione Marte Sport Live. Tra i vari temi toccati ci sono stati anche soldi dei diritti tv che Sky garantisce alla società di Serie A. Ecco le sue parole.

: «Sky potrebbe anche decidere di ridurre di un quarto i soldi dei diritti tv, vista la sosta prolungata delle competizioni. Appellandosi alle MAC, le clausole di straordinarietà. Se mi chiedete quando si potrà tornare in campo, ad oggi vi dico che le condizioni adatta per tornare a giocare non ci sono e sarà così per molto tempo».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live