Notizie Serie A – UFFICIALE, Cutrone alla Fiorentina

MILANO – “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton Wanderers FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Cutrone. Cutrone, nato a Como il 3 gennaio 1998, nonostante la giovane età, ha già realizzato 27 gol con la maglia del Milan tra Serie A, Coppa ed . Il nuovo calciatore della Fiorentina fa parte, inoltre, dell’Under 21 azzurra con la quale ha collezionato 19 presenze mettendo a segno 7 reti”.

Questo è il comunicato ufficiale della società Viola sull’arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina. L’attaccante lascia il Wolverhampton, squadra nella quale si era trasferito in estate, in prestito con obbligo di riscatto. fissato a 18 milioni di euro. Nei giorni scorsi il giocatore non si era allenato con la società inglese, in vista della sua nuova avventura in Italia. L’ex Milan non ha disputato una buona stagione in Premier League e ha intenzione di rilanciarsi nel campionato di Serie A.