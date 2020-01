Notizie Serie A – Trattativa riaperta: in arrivo i goal di Cutrone per la Viola

MILANO – Lo riporta oggi Sky Sport, la Fiorentina sarebbe riuscita a trovare un accordo con Il Wolverhampton per Patrick Cutrone. Il club inglese, in estate, ha acquistato l’attaccante dal Milan per 18 milioni di euro più bonus, ma in Inghilterra non è ai riuscito ad imporsi. Nei giorni scorsi la trattativa per riportare in Serie A l’ex giocatore si sarebbe arenata. Tanto da far pensare ad un passo indietro dei Viola, con il calciatore che era tornato ad allearsi con la sua attuale squadra. Adesso la strada sembra sia in discesa e addirittura già nelle prossime ore potrebbe venir sancito il trasferimento di Cutrone all corte di Iachini. La Fiorentina si trova in cattive acque e rischia di venir trascinata nella lotta salvezza, l’ex Milan garantirebbe, alla società gigliata, i goal necessari per un tranquillo finale di stagione.