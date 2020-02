Notizie Serie A – SPAL, avanti ancora con Semplici

MILANO – La SPAL ieri pomeriggio ha rimediato una brutta sconfitta per 5-1, contro la Lazio di Simone Inzaghi. La squadra di Ferrara dopo l’inciampo con i biancocelesti ha deciso di rimanere in silenzio stampa, scelta che è stata mantenuta anche nella giornata di oggi. Filtra però qualche notizia sul futuro degli estensi, se nelle prime ore della serata di ieri la panchina di Leonardo Semplici sembrava essere diventata rovente, oggi la situazione dovrebbe essere rientrata. La dirigenza ha deciso di voler continuare a lottare per la salvezza, sotto la guida dell’attuale allenatore. La SPAL adesso dovrà concentrarsi sul prossimo match di campionato, contro il Sassuolo di De Zerbi.