Notizie Serie A – Sky Sport: Cagliari, esonerato Maran

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Come riporta la redazione di Sky Sport, Rolando Maran non sarebbe più l’allenatore del Cagliari. La sconfitta interna contro la Roma per 3-4 sarebbe stata fatale per la panchina dell’ex Chievo Verona. Non c’è però soltanto il match perso con i giallorossi alla base del divorzio, la squadra sarda viene da una serie di undici partita senza vittoria. Diversi i nomi in lista come guida tecnica dei rossoblù, da Guidolin a Landucci, storico allenatore in seconda di Allegri, da Stramaccioni alla soluzione interna Max Canzi, attuale tecnico della Primavera.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live