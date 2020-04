Notizie Serie A – Setti: “Finire il campionato per donare gioia agli italiani”

MILANO – Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato della possibile ripresa del campionato, una volta terminata l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole.

: «Io spero si torni a giocare, finire il campionato potrebbe donare un po’ di gioia a tutta la popolazione. Il calcio magari potrà portare anche un ritorno economico, tanti settori in questo momento sono in difficoltà. Mi auguro che calcio e vita possano ripartire. L’unica cosa, sempre legata al gioco, è che Fifa e Uefa dovranno trovate i tempi per tornare a giocare. Taglio stipendi? Dobbiamo sederci intorno a una tavolo e parlare. Questa situazione si può paragonare solo a una guerra, nessuno vuole rinunciare ma i danni sono tanti e coinvolgono tutti. Serve la disponibilità di tutti, così come serve serenità per affrontare questo argomento, i miei calciatori sono brave persone e non penso che ci saranno problemi per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti».

