Notizie Serie A – Sampdoria-Sassuolo: 0-0, i neroverdi strappano un punto

MILANO – Finisce a reti inviolate il match del Ferraris tra Sampdoria e Sassuolo. L’unico sussulto del primo tempo è l’espulsione di Peluso, reo di aver commesso un fallo da ultimo uomo su Gabbiadini, rosso diretto per il difensore ex Atalanta. Nella seconda frazione di gioco i blucerchiati, però, non riescono ad approfittare del vantaggio numerico. I neroverdi, infatti, giocano meglio degli avversari odierni e Boga sfiora il rete del vantaggio: assist di Berardi e conclusione che viene fermata solo da palo. La Sampdoria nei minuti finali cerca di trovare il vantaggio, con Quagliarella e Gabbiadini ma le offensive della squadra di Ranieri sbattono sul muro eretto da De Zerbi. Il Sassuolo conquista oggi un punto prezioso per come si era messa la partita.