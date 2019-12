Notizie Serie A – Sampdoria-Juventus 1-2, ci pensa Ronaldo

MILANO – La Juventus vince sulla Sampdoria, grazie a Cristiano Ronaldo. Il portoghese porta in vantaggio i bianconeri, con un colpo di testa al 45′. Il risultato non cambierà fino al triplice fischio dell’arbitro, che decreterà la fine delle ostilità. Accade tutto nel primo tempo: la sbloccano gli uomini di Maurizio Sarri, con un’invenzione di Dybala al 19′. I blucerchiati però agguantano il pareggio al 36′ con Caprari. L’attaccante della Samp sfrutta un errore di Alex Sandro e con il piatto supera Buffon. Proprio il terzino brasiliano è uno dei protagonisti del match, grazie ai due assist forniti alla Joya e a Ronaldo. Nel finale della partita, Caprari, viene espulso per somma di ammonizioni.