Notizie Serie A – Sampdoria, il punto dopo il match di San Siro

MILANO – La Sampdoria di Claudio Ranieri è tornata ad allenarsi questa mattina, dopo il pareggio di San Siro. I blucerchiati, contro i rossoneri, hanno perso per infortunio sia Fabio Depaoli che Gaston Ramírez. Usciti entrambi nel corso della partita per infortunio. I due calciatori hanno riportato traumi contusivo-distorsivi, rispettivamente alla caviglia e al ginocchio, entrambi della gamba sinistra. Tutti e due questa mattina hanno svolto solamente terapie e fisioterapia, non prendendo parte al lavoro odierno con il resto della squadra. E’ tornato in gruppo, invece, Andrea Bertolacci, che aveva saltato la partita di San Siro.