Notizie Serie A – Sampdoria e Sassuolo ferme sullo 0-0 finiti i primi 45′

MILANO – Zero a Zero alla fine del primo tempo tra Sampdoria e Sassuolo, ma la squadra di De Zerbi ha giocato metà della prima frazione di gioco in dieci a causa dell’espulsione di Peluso, per un Intervento falloso ai danni di Gabbiadini, da ultimo uomo. Prevale l’equilibrio tra le due squadre con i neroverdi che ha tenuto di più la palla, rispetto agli avversari odierni. Gli uomini allenati da Claudio Ranieri hanno difeso con ordine, ma non sono riusciti a sfruttare, a dovere, il vantaggio garantito dall’uomo in più. Nella seconda frazione di gioco Sampdoria e Sassuolo, dovranno provare a sbloccare il match, oppure potrebbe prevalere il risultato di pareggio, ma un punto serve poco ad entrambe le squadre.