Notizie Serie A – Riunione Lega, respinte le dimissioni di Dal Pino

MILANO – Come riporta la Repubblica, nell’odierna riunione della Lega di Serie A, andata in scena al CONI, Dal Pino avrebbe presentato le sue dimissioni. Il presidente della lega è in carica da meno di due mesi, ma il suo mandato è stato fino ad ora uno dei più complicati, a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha investito anche il mondo del calcio. L’assemblea però ha rifiutato le dimissioni del suo numero uno, anche perché una notizia simile, se fosse stata ufficializzata, avrebbe portato ancora più caos in un momento molto delicato, come quello attuale.

