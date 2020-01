Notizie Serie A – Riprende quota lo scambio Politano-Spinazzola

MILANO – Lo scambio Politano-Spinazzola è vicino, nuovamente, alla fumata bianca. Questa mattina l’operazione di mercato ha subito un brusco e tutto sembrava saltato. Adesso invece le parti sono nuovamente vicino, grazie all’intesa trovata su una nuova formula. I due calciatori si dovrebbero unire ai giallorossi e ai nerazzuri in prestito con obbligo di riscatto, in base alle presenze in campo di entrambi. Politano era stato inseguito, nei giorni scorsi, dal Milan ma il brutto infortunio di Zaniolo in Roma-Juventus ha accelerato la caccia all’esterno offensivo del club capitolino. Per quello che riguarda Spinazzola, invece, la nuova formula sembra aver convinto il club Milanese, dubbioso sulle condizioni fisiche dell’ex Atalanta.