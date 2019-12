Notizie Serie A – Rinviata al 5 febbraio Lazio-Hellas Verona

MILANO – Il match della diciassettesima giornata di campionato, tra Lazio e Hellas Verona, doveva giocarsi l’otto gennaio. A causa della partita di Supercoppa italiana, che vedrà impegnati i biancocelesti contro la Juventus, il 22 dicembre. Oggi la Lega di Serie A ha comunicato uno nuovo spostamento del match, che verrà ufficialmente disputato il 5 febbraio 2020. La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata questa sera contro il Cagliari, in trasferta. La compagine romana arriva al nuovo impegno di campionato dopo la roboante vittoria sulla Juventus per 3-1. La finale di Supercoppa italiana tra biancocelesti e la squadra di Maurizio Sarri avrà il sapore della rivincita, in caso di vittoria, dopo la prima sconfitta stagionale maturata sul campo dell’Olimpico, per mano dei biancocelesti.