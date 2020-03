Notizie Serie A – Rimborso biglietti, indaga l’Antitrust

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a destare molta preoccupazione, anche nel mondo del calcio. Fino al prossimo 3 aprile, infatti, le gare del campionato si disputeranno a porte chiuse e le società di Serie A dovranno rimborsare i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento o già acquistato i biglietti per le partite della propria squadra del cuore. Proprio in questo senso l’Antitrust, come riportato da la Repubblica, avrebbe già iniziato ad indagare. L’obiettivo è quello di capire se i club rispetteranno il risarcimento totale, o meno, a chi non potrà assistere all’evento sportivo. L’Antitrust si starebbe muovendo su questo versante da gennaio scorso, con nove club di Serie A, finiti sotto la lente d’ingrandimento.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live