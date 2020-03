Notizie Serie A – Rimandato nuovamente il vertice tra l’AIC e Lega

MILANO – Era previsto per oggi il vertice tra la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori, dove si sarebbe discusso del taglio degli stipendi dei calciatori. Invece come riporta l’ANSA, la conference call è stata rimanda anche questa volta, a data da destinarsi. Dopo il rinvio di ieri (l’incontro era già stato rimandato ieri sera) quindi si va verso una soluzione autonoma per ogni club, come già fatto dalla Juventus. Questo perché diversi club del massimo campionato italiano sembrano essere a corto di liquidità e quindi una soluzione univoca, come auspicato dalla Lega Serie A, non sembra al momento percorribile.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live