Notizie Serie A – Ranieri: “I medici decideranno se torneremo in campo”

MILANO – Claudio Ranieri si è espresso sul ritorno in campo della Serie A. L’allenatore della Sampdoria è stato intervistato da la Repubblica ed ecco che cosa ha detto.

: «Il governo può ipotizzare quando si ricomincerà, ma credo che l’ultima parola spetterà a i medici. Credo che prima di tornare in campo o ad allenarsi bisognerà ridare ad ogni atleta l’idoneità completa, si è capito che questo virus può portare delle complicazioni al cuore, non serve una semplice visita, ma dei controlli cardiaci approfonditi. Con la salute non si scherza e questo ovviamente non vale solo per la Sampdoria, ma per tutte le società».

