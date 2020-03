Notizie Serie A – Quali partite del 26° turno trasmetterà DAZN

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Questo weekend tornerà in campo la Serie A, con il recupero dei match rinviata nella ventiseiesima giornata. Tutte le partite però saranno disputate a porte chiuse, come scritto dal Decreto Legge, del 4 marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus. Ovviamente sarà possibile guardare le gare del campionato dalla televisione. Ecco i match che verranno trasmessi da DAZN.

Domenica 8 marzo alle 12:30 andrà in scena il derby emiliano Parma-SPAL. Alle 15:00 sarà la volta di Milan-Genoa. I rossoneri torneranno in campo dopo il match disputato con la Fiorentina e i due successivi rinvii, proprio con i rossoblù in campionato e con la Juventus in Coppa Italia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live