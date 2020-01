Notizie Serie A – Per Cutrone la Fiorentina deve prima cedere Pedro

MILANO – Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha riportato degli aggiornamenti sul possibile trasferimento di Patrick Cutrone alla Fiorentina. L’ex attaccante del Milan è molto vicino al club viola, ma prima di definire l’operazione bisognerà cedere Pedro. L’attaccante brasiliano è arrivato quest’estate alla squadra gigliata, ma fino ad ora ha fatto molto fatica. La sua cessione, in patria al Gremio, darà il via libera definitivo per il ritorno in Italia della punta della Nazionale Under 21. Cutrone avrebbe già dato il suo ok per un eventuale ritorno in Serie A, dopo aver lasciato i rossoneri per unirsi al Wolverhampton, quest’estate.