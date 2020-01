Notizie Serie A – Parma-Udinese 2-0, Ducali in zona Europa League

MILANO – Passa il Parma al Tardini, per due a zero, sull’Udinese di Luca Gotti. Segnano al 19′ Gagliolo e al 34′ Kulusevski. I friulani, verso la fine del primo tempo, prendono una traversa con Lasagna. Nella seconda frazione di gioco Mandragora prova più volta a riaprire il match, nulla da fare perchè sulla sua strada Sepe, estremo difensore dei gialloblù, non gli concede la gioia del goal. Seconda vittoria di fila per gli uomini di D’Aversa, che arrivavano alla partita dopo il due a zero sul Lecce. Tre punti, quelli di oggi, che lanciano i Ducali fuori dalla zona calda per la lotta salvezza. I gialloblù si iscrivono, invece, alla corsa per la qualificazione alla prossima Europa League.