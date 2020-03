LIVE – Notizie Serie A: UFFICIALE, la ventiseiesima giornata si gioca

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – aggiornamento 13:45 – E’ ufficialmente inziata Parma-Spal, le due squadre sono ovviamente sullo 0-0.

Aggiornamento 13: 24 – La lega di Serie A ha deciso: il recupero della ventiseiesima giornata si giocherà. Confermati gli orari di Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa alle 15:00. Così come è stata confermata alle 18.00 Udinese-Fiorentina. Stesso discorso per Juventus-Inter e per il match di domani, sassuolo-Brescia.

Aggiornamento 13:22 – Gli altri match, del pomeriggio, della Serie A si giocheranno ufficialmente alle ore 15:00, nonostante il rinvio di 75′ di Parma-Spal. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport.

Aggiornamento 13:11 – Il Parma Calcio ha confermato che si scenderà in campo. Orario del calcio d’inizio 13:45.

Aggiornamento 13:10 – Dovrebbe giocarsi Parma-Spal, dopo i 45′ di rinvio. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport

Aggiornamento 13:00 – Altri 15′ di rinvio per Parma-Spal. I calciatori di entrambe le squadre si trovano nel tunnel pronte per entrare in campo. La sensazione è che si vada verso un ulteriore rinvio.

Parma-Spal, match di recupero della ventiseiesima giornata di Serie A è stata sospesa e rinviata di 30′. La decisione è arrivata con gli allenatori e le riserve già in panchina, pronti per i fischio d’inizio. Lo stop è arrivato a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta condizionando anche il naturale svolgimento della Serie A. Il ministro dello sport e delle politiche giovanile, Vincenzo Spadafora, si è espresso sulla situazione, auspicando lo stop immediato del campionato. Seguiranno aggiornamenti, ma sembra che vada verso un nuovo ennesimo stop di tutto il ventiseiesimo turno, in programma questo weekend e lunedì sera.

