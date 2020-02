Notizie Serie A – Parma-Lazio 0-1, Caicedo porta avanti i biancocelesti

MILANO – Parma-Lazio, alla fine del primo tempo, vede la compagine romana avanti per uno a zero, grazie alla rete di Caciedo, al 41′. L’attaccante riesce a ribattere in porta un cross di Luis Alberto, su cui si era avventato Immobile ma Iacoponi e Bruno Alves hanno fermato la punta campana, favorendo però l’ecuadoriano che tutto solo davanti a Colombi sblocca il match. La squadra di Simone Inzaghi si porta momentaneamente a un solo punto, in classifica, dalla Juventus. Sugli scudi il numero dieci biancoceleste, Luis Alberto, vero e proprio faro della Lazio. La squadra di D’Aversa, però, non ha demeritato e nel secondo tempo scenderà in campo per riuscire a strappare il pareggio.