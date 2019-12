Notizie Serie A – Parma-Brescia 0-0, reti inviolate nel primo tempo

MILANO – 0-0 tra Parma e Brescia alla fine della prima frazione di gara. La squadra di Corini si è divorata l’opportunità di andare in vantaggio al 29′ con Donnaruma che non riesce a trovare il goal nonostante avesse scartato anche l’estremo difensore dei ducali. La squadra di D’Aversa risponde prima con Hernani al 33′ il cui tiro lambisce il palo destro, e poi con Bruno Alves al 45′ su punizione, ma palla non si abbassa e finisce sopra la traversa. Reti inviolate e un pareggio, che se confermato al 90′, non servirebbe a nessuna delle due squadre, soprattutto al Brescia alla ricerca di punti salvezza. Corini nel secondo tempo potrebbe lanciare Balotelli, l’attaccante è rimasto in panchina durante la prima frazione di gioco.