Notizie Serie A – Niente match in chiaro per la prossima giornata

MILANO – Sembrava che il prossimo turno potesse essere trasmesso in chiaro, ma sembra che non sarà così. La motivazione è legata alla Legge Melandri e all’accordo con la Lega Calcio. Sky ha i diritti per trasmettere alcune partite di serie A, ma non possiede, invece, i diritti in chiaro. Stesso identico discorso per la Rai, che si era resa disponibile per questa eventualità. Se le varie emittenti televisive decidessero di sorvolare la legge, potrebbe entrare in gioco l’Antitrust. Per il momento quindi sembra che l’unica ipotesi percorribile sia un intervento del governo, ma bisognerà trovare una motivazione ragionevole e ad oggi non sembra ci siano poi molte possibilità.

Tutto però potrebbe cambiare, in base all’evoluzione della situazione legata al Coronavirus.

