Notizie Serie A – Napoli-Lecce 2-3, Impresa degli uomini di Liverani

MILANO – Vince il Lecce e lo fa al San Paolo, sul Napoli, realizzando una vera e propria impresa, e dopo la vittoria di ieri sera sera dell’Hellas sulla Juventus, rappresenta una delle sorprese della ventitreesima giornata di Serie A. Lapadula apre le danze nel primo tempo al 29′. La seconda frazione di gioco si apre con i partenopei che spingono per trovare il goal del pareggio, che arriva al 48′ con Milik. Al 61′ arriva la doppietta di Lapadula, poi i giallorossi dilagano con Mancosu, su punizione, all’82’. Gli azzurri accorciano le distanze con Callejon al 90′. Lo spagnolo riapre il match, ma il pressing del Napoli non porta al pareggio. Al triplice fischio del direttore di gara è festa per gli uomini di Liverani.