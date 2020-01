Notizie Serie A – Napoli-Inter 1-2, primo tempo firmato Lukaku

MILANO – Il primo tempo di Napoli-Inter è finito. I nerazzurri sono in vantaggio, grazie alla doppietta di Romelu Lukaku. Il belga al 14′ della prima frazione di gioco sblocca il risultato, con una cavalcata, propiziata da uno scivolone di Di Lorenzo. Il raddoppio arriva al 33′, Ma Meret però non è esente da colpe: il pallone calciato dall’attaccante passa sotto le gambe del portiere. Il Napoli però non ha demeritato e al 39′ Milik riapre il match: il polacco sfrutta un assist di Callejon e segna in spaccata. Nella seconda frazione di gioco i partenopei rincorreranno la squadra di Conte per ottenere, almeno, il pareggio. La squadra di Gattuso dovrà fare attenzione in difesa, la retroguardia Azzurra non è stata impeccabile, fino a questo punto della partita.