Notizie Serie A – Marani: “Il campionato è sospeso, non finito”

MILANO – Matteo Marani ha parlato a Sky Sport della decisione, ratificata oggi dalla FIGC, di sospendere i campionati di calcio in Italia, fino al prossimo 3 aprile. Ecco le parole del noto giornalista sportivo all’emittente satellitare.

: «Il campionato è stato sospeso, ma non è finito. Mi auguro che anche la UEFA si accorga della situazione, anche perchè sia noi italiani, che la Cina pensavamo di risolvere quest’emergenza in poco tempo, ma così non è. Negli altri paesi europei sta accadendo quello che è successo all’Italia. Aggiungo, tornando al calcio, che si sta ragionando anche anche sull’opportunità di spostare la data di scadenza dei contratti dei calciatori».

