Notizie Serie A – Longo sempre più vicino alla panchina del Torino

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport, Moreno Longo sembrerebbe a un passo dal sedersi sulla panchina del Torino. Per l’ex allenatore del Frosinone si tratterebbe di un ritorno in Granata, dato che ha allenato la Primavera del Toro dalla stagione 2012 a quella 2016, oltre ad essere stato il tecnico degli Allievi Nazionali, della stessa squadra. Longo dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al club, fino a giugno. Per poi incontrarsi di nuovo a fine stagione e decidere se proseguire insieme o meno. Intanto, però, manca l’ufficialità dell’esonero di Walter Mazzarri, che è atteso a breve.